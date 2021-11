Pronto soccorso animali feriti, numero verde gratuito in Campania La Regione Campania ha attivato un numero verde, attivo 24 ore al giorno, per segnalare animali randagi feriti, che hanno bisogno di essere soccorsi e curati.

A cura di Federica Grieco

Un numero verde per segnalare animali randagi e selvatici feriti. È l'iniziativa messa in campo dalla Regione Campania, che a febbraio del 2020 ha istituito un servizio dedicato proprio alle segnalazioni di cani e gatti randagi, quindi senza padrone, ma anche di esemplari selvatici, che hanno bisogno di essere soccorsi e curati.

Il numero verde regionale (800.178.400) è attivo dalle 14 del 12 febbraio 2020. «Se vedi un animale ferito, non esitare a contattarci, interverremo per soccorrerlo», recita lo spot della Regione Campania. «Oltre che un dovere istituzionale – ha spiegato Ciro Verdoliva, il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, in occasione del lancio del servizio – ritengo sia anche un dovere di civiltà e un elemento in più di sicurezza per i cittadini. Mettiamo in campo uno sforzo enorme per garantire un servizio che richiede professionalità e capacità di coordinamento».

Un servizio per soccorrere gli animali feriti

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, alle forze di polizia e carabinieri, ai vigili del fuoco e alle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici, in particolare di cani e gatti, è una vera piaga. I dati relativi a questo fenomeno raggiungono dei picchi nei mesi estivi, a ridosso delle vacanze. Spesso questi animali vengono abbandonati lungo le aree di sosta delle autostrade venendo così esposti al rischio di essere investiti.

Questo servizio risulta quindi fondamentale per evitare che questi animali possano morire per le ferite riportate. L'utenza, inoltre, avrà la possibilità di segnalare anche quelli selvatici. Nel contattare il numero verde regionale, si dovrà specificare il tipo di animale in difficoltà, il luogo del rinvenimento, e quindi comune, via, numero civico e il recapito telefonico di chi ha avviato la segnalazione. La sede operativa del servizio Soccorso degli animali senza padrone, che è attivo 24 ore al giorno, è al Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria, presso l'Asl Napoli 1 Centro.