napoli
video suggerito
video suggerito

Smalto semipermanente potenzialmente cancerogeno: sequestrate 800 confezioni nell’area vesuviana

I carabinieri del Nas hanno controllato una rivendita commerciale nell’area vesuviana, sequestrando 800 confezioni di gel per il semipermanente realizzati con una sostanza vietata poiché potenzialmente cancerogena e tossica.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Operazione dei carabinieri del Nas di Napoli volta alla salvaguardia della salute dei consumatori. Nella fattispecie, i militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno controllato un'attività commerciale ubicata nell'area vesuviana, riscontrando la presenza di prodotti molto pericolosi per la salute. All'interno della rivendita, infatti, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di un gel semipermanente per unghie contenente il Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, anche conosciuto come Tpo, sostanza vietata dall'Unione Europea in quanto ritenuta potenzialmente cancerogena, mutagena e reprotossica (ovvero tossica per la riproduzione).

A seguito delle irregolarità riscontrate, i militari dell'Arma hanno proceduto al sequestro di 800 confezioni dello smalto semipermanente – del valore commerciale di circa 6mila euro – mentre il titolare dell'attività commerciale è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti contenenti sostanze vietate e pertanto pericolose per la salute pubblica.

Che cos'è il Tpo e perché è vietato

Il Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide è, insieme al Dimethyltolylamine (Dmta), una delle due sostanze vietate dall'Unione Europea proprio a partire dal settembre 2025. Il Tpo è un composto chimico che, in poche parole, trasforma una sostanza liquida in una sostanza solida: gli esami sul composto hanno rivelato la sua pericolosità, inducendo gli organi internazionali preposti a bandirla dalla composizione degli smalti.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Camorra e Cosa Nostra siciliana nel sistema di appalti pilotati. Ecco le accuse a Nicola Ferraro
Un Rolex per l'appalto in ospedale a Benevento, ma il direttore generale lo spedisce indietro
Trai destinatari delle misure anche il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida, e l'ex consigliere regionale dell'Udeur Nicola Ferraro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views