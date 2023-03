SkyTg24 Live a Napoli: domani e il 1 aprile al Maschio Angioino riflettori sulla città Arriva nel capoluogo campano il format del canale all news ideato per portare il dibattito sul territorio.

A cura di Redazione Napoli

Oltre la presenza sul territorio per ‘stare sul pezzo' raccontando notizie e storie della cronaca, della politica e dello sport; stavolta SkyTg24 approda a Napoli per qualcosa di diverso: si prova a ragionare sulla città e nella città, partendo da coloro che la conoscono e accendendo i riflettori anche su quanti ne decidono a livello nazionale i destini.

Microfoni accesi per raccogliere impressioni di chi quotidianamente vive Napoli, di chi si sforza di decifrarla, amministrarla, proteggerla. E pure di chi ne sarà un futuro cittadino votante, come i giovani studenti dei licei partenopei.

Tutto questo è Sky TG24 Live In, il format del canale di news che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane per creare confronto e dibattito sul territorio. L'appuntamento all'ombra del Vesuvio è domani venerdì 31 marzo dalle ore 13.30 per riprendere poi sabato 1° Aprile a partire dalle 9 del mattino.

Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis ospiterà nei suoi studi televisivi una serie di appuntamenti pensati per capire, approfondire e raccontare gli obiettivi che l’Italia e il mondo si devono porre per superare tutte le difficoltà della nostra epoca.

Uana nota di Sky spiega chi prenderà parte all'evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli che ha messo a disposizione gli spazi della Sala dei Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino) dove verrà allestito lo studio tv che ospiterà anche il pubblico.

Gli ospiti di Sky TG24 Live In a Napoli

Fra gli ospiti che si susseguiranno davanti alle telecamere, Viola Ardone, Scrittrice e insegnante, Rosario Balestrieri, Ornitologo e Divulgatore, Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL, Francesco Boccia, Pd, Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, L’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale Guardia Costiera, Fabio Corsico, Direttore del Master di gestione delle imprese familiari della Luiss, Sergio Costa, vice Presidente della Camera Movimento Cinque Stelle, Marina Cuollo, Scrittrice speaker radiofonica e content creator, Maurizio De Giovanni, Scrittore, Nino Di Matteo, Magistrato, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Zarifa Ghafari, Politica afghana, Sophia Kianni, Attivista per il clima, Marisa Laurito, Attrice, Giovanni Legnini, Commissario emergenza Ischia, Martina Levato, Booktoker, Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità, Matteo Lorito, Rettore Università degli studi di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Mario Monti, Senatore a vita, Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Valerij Panjuškin, giornalista e scrittore, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Pegah Moshir Pour, Consulente e attivista per i diritti umani e digitali, Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Diletta Secco, Food creator, Virginijus Sinkevicius, Commissario Ue per l’Ambiente e gli Oceani, Svetlana Tikhanovskaya, Leader opposizione bielorussa, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Luca Trapanese, Assessore al welfare del Comune di Napoli, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il gruppo comico The Jackal.

Il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, sarà fra i protagonisti di Sky TG24 Live In nell'incontro organizzato per discutere di consumi sostenibili insieme a Edoardo Borgomeo, Water Specialist alla Banca Mondiale, Matteo Ward, imprenditore e attivista, host della docuserie ‘Junk – Armadi Pieni’ co-prodotta da Will Media e Sky. L'evento del canale all news sarà anche l’occasione per ascoltare in esclusiva il racconto di Jakub Jankto che parlerà per la prima volta dopo il coming-out pubblico.

Mentre venerdì 31 marzo sera, sarà possibile assistere gratuitamente e su iscrizione sul sito all’incontro, fra parole e musica, con Fulminacci eTommaso Paradiso.

Giuseppe De Bellis , direttore di SkyTg24

Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTg24, spiega cosa ha spinto a scegliere il capoluogo campano: