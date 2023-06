Sistema informatico 118 Campania in tilt nella notte: ambulanze inviate con carta e penna Sistema informatico del 118 in Campania bloccato per un guasto tecnico: gli operatori costretti a usare le schede cartacee, ambulanze coordinate via telefono.

A cura di Nico Falco

Niente comunicazione coi server, tablet inutilizzabili: per tutta la notte, e fino alla tarda mattinata di oggi, 26 giugno, il sistema 118 di tutta la Campania è andato in tilt e gli operatori hanno dovuto gestire le emergenze alla "vecchia maniera", con schede compilate a mano e comunicazioni con le ambulanze fatte al telefono. Il motivo, si legge in una nota interna che Fanpage.it ha potuto visionare, sarebbe in un "guasto tecnico" non meglio definito, che avrebbe coinvolto i servizi di cloud a livello nazionale.

In Campania lo stop ha interessato tutte le centrali 118: Asl Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 Sud, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno. Gli operatori hanno dovuto quindi fare ricorso a carta e penna, annotando a mano di volta in volta sintomi e indicazioni, per poi contattare le ambulanze al telefono per predisporre l'intervento; il problema ha inoltre comportato un maggiore carico per la centrale dell'Asl Napoli 1, a cui venivano dirottate anche richieste provenienti da altre aree. Il sistema ha ripreso a funzionare regolarmente intorno alle 11 di questa mattina, quando il guasto sarebbe stato finalmente risolto.

Resta delicata, ancora, la situazione dell'Asl Napoli 3 Sud, dove, apprende Fanpage.it, c'è stato anche un black out in tutta la zona del viale Europa, dove sorge il San Leonardo, struttura che ospita la centrale 118: si è fatto ricorso ad un generatore elettrico per permettere il funzionamento regolare dell'ospedale, ma il servizio di emergenza è ancora "a singhiozzo" nel primo pomeriggio.

Spiega a Fanpage.it Giuseppe Galano, responsabile della centrale operativa del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro: