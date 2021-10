Aiello vince le elezioni a Vico Equense, eletto sindaco con il 50,88% al ballottaggio: i risultati Giuseppe Aiello è il nuovo sindaco di Vico Equense, in provincia di Napoli. Aiello che si presentava sostenuto da una coalizione di centrodestra con FdI e Udc e liste civiche, ha vinto con il 50,88% delle preferenze (6.085 voti) al ballottaggio, superando il concorrente Maurizio Cinque, candidato del M5S e liste civiche, che si è fermato al 49,12% (5.875 voti).

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giuseppe Aiello è il nuovo sindaco di Vico Equense, in provincia di Napoli. Aiello che si presentava sostenuto da una coalizione di centrodestra con FdI e Udc e liste civiche, ha vinto con il 50,88% delle preferenze (6.085 voti) al ballottaggio, superando il concorrente Maurizio Cinque, candidato del M5S e liste civiche, che si è fermato al 49,12% (5.875 voti). “Non ho vinto io. Ha vinto la lealtà, il non raccontare bugie, il non infangare l’avversario – commenta a caldo Aiello – Ha vinto l’essere al di sopra delle infamie, degli insulti, delle illazioni. Ha vinto quel “difetto” del mio carattere che mi porto dietro da ragazzino: mantenere la calma. La calma che ho mantenuto anche quando con difficoltà ho dovuto spiegare ad amici, familiari e sostenitori il perché delle mancate risposte alle pesanti provocazioni ricevute”.

Aiello: “Ha vinto la squadra”

“Ha vinto la mia squadra – prosegue il neo-primo cittadino Peppe Aiello – unita da fare invidia, compatta da provare a scalfirla. Negare che sia stata dura, faticosa, stancante sarebbe un inutile mentire, ma trattenersi dal dire che è stato altrettanto bello, intenso ed unico sarebbe negare un’emozione che resterà sempre tra le più belle della mia vita. Oggi passerà tra i sorrisi festanti dei cittadini che mi hanno sostenuto, della mia squadra, dei miei amici, della mia famiglia, ma domani è già tempo di lavoro. Vico non può aspettare, questo è il nostro appuntamento con la storia. Dobbiamo scriverla al meglio, con amore e con il lavoro appassionato”.

In consiglio comunale su 17 consiglieri, alla maggioranza andranno 10 seggi (3 Udc, 2 Peppe Aiello Sindaco, 2 FdI, 2 Tra la gente, 1 L845 per una Vico Equa), più il sindaco, per un totale di 11 seggi. All’opposizione 5 seggi, con Maurizio Cinque consigliere (Maurizio sindaco 1, Vico Sostenibile 1, Società Civile 1, Liberamente Movimento Civico 2021 1). Un seggio a Giuseppe Ferraro consigliere.