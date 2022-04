Il sindaco di Napoli difende la nuova piazza Municipio: “Aspettiamo sia completa” Gaetano Manfredi respinge le polemiche sulla nuova piazza Municipio senza verde: “Non è completa, quindi per dare un giudizio estetico dobbiamo aspettare il completamento”.

A cura di Ciro Pellegrino

La nuova piazza Municipio, liberata dai cantieri dopo un quarto di secolo di lavori per la metropolitana non piace tantissimo ai napoletani. L'assenza di verde e il paragone impietoso con le immagini della stessa piazza, negli anni Sessanta, ha generato numerose discussioni sui social, alcune delle quali anche molto qualificate, cui hanno preso parte architetti e ambientalisti. Che a Napoli il verde pubblico scarseggi per vari motivi – restyling molto aggressivi, manutenzione assente, calamità naturali – è cosa nota.

Ora il sindaco Gaetano Manfredi, incassate le polemiche, tenta di metterci una pezza e chiedere ancora pazienza ai suoi concittadini: «Aspettiamo – dice – che la piazza sia completa, prima di giudicarla». Il progetto dell'archistar portoghese Álvaro Siza, prevede infatti due filari di alberi ai lati della lunga discesa di pietra lavica verso la stazione Marittima. Manfredi difende architetto e lavori senza lasciar spazio a critiche: «Questo progetto è stato fatto 20 anni fa da uno dei più grandi architetti viventi. La piazza non è ancora completa, quindi per dare un giudizio estetico dobbiamo aspettare il completamento». Impiantare gli alberi, secondo il primo cittadino, non è possibile. Motivo? Sotto c'è la metropolitana:

La parte centrale della piazza rappresenta il tetto della stazione, quindi è chiaro che in quella parte non si possono mettere alberi che hanno le radici e hanno bisogno del terreno sotto. Aspettiamo il completamento della piazza e poi daremo un giudizio complessivo, partendo dal presupposto che le grandi opere di architettura dividono sempre. Sicuramente è stato coinvolto uno dei più grandi architetti al mondo e questo è garanzia di un intervento di alto livello. L'obiettivo dell'architetto è quello di avere una prospettiva e a me piace l'idea che dalla piazza sotto Palazzo San Giacomo si vedano finalmente il mare e anche la Stazione Marittima, e viceversa. Credo che questa sia la filosofia dell'architetto. Poi c'è tutta l'area archeologica che è stata scoperta e che sarà molto bella quando sarà completata.

La differenza fra la piazza Municipio anni 60 e l’odierna

In conclusione, Manfredi ha definito "una buona notizia" l'eliminazione del cantiere: «Avevo perso memoria della piazza senza il cantiere ed è una buona notizia il fatto che progressivamente eliminiamo completamente i cantieri e ripristiniamo la viabilità nella sua versione definitiva. Dobbiamo chiudere i tanti cantieri eterni della nostra città».