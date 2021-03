Lutto per Simone Schettino, il comico napoletano originario di Castellammare di Stabia diventato famoso per il suo personaggio de "il Fondamentalista Napoletano". Il Coronavirus ha infatti ucciso la madre Anita Scanu, 78 anni, deceduta nelle scorse ore all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata. L'ennesimo decesso tra le quasi 4.500 vittime della pandemia in Campania da un anno a questa parte.

Proprio la città di Castellammare di Stabia è una di quelle più colpite nella seconda ondata, tanto che erano state prese misure d'emergenza già prima che l'intera Campania diventasse zona arancione. Lo stesso Simone Schettino, invece, era a sua volta risultato positivo a CoViD-19 lo scorso ottobre. Seppure in buone condizioni, oltre a rinviare gli spettacoli previsti al Teatro Troisi di Napoli, vi era stata molta preoccupazione tra i fan visto che già in passato aveva avuto alcuni problemi di origine cardiaca. Fan che in queste ore, invece, gli stanno esprimendo tutta la solidarietà e vicinanza per la perdita della madre. La donna era risultata positiva giorni fa, e le sue condizioni erano tali che era stata trasferita all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata. Nelle ultime ore il peggioramento delle sue condizioni, che ne hanno portato al decesso. Nelle scorse ore intanto la città di Castellammare di Stabia aveva fatto registrare altri 53 nuovi casi di coronavirus su 205 tamponi analizzati: una percentuale di positività pari al 25,85% nella cittadina stabiese. Li ha annunciati il sindaco Gaetano Cimmino, che spiega come tra questi ci siano anche tre bambini di 4, 6 e 8 anni e altrettanti ottuagenari di 81, 82 e 85 anni.