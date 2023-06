Silvio Berlusconi, sul presepe napoletano già da vivo, ora celebrato dagli artigiani di San Gregorio Armeno L’omaggio dell’artigiano dei presepi Genny Di Virgilio: “Berlusconi amava le statuine napoletane, le comprava e le regalava”

A cura di Redazione Napoli

Racconta Genny Di Virgilio, titolare di una delle storiche botteghe di San Gregorio Armeno, la strada dei presepi napoletani, che Silvio Berlusconi sul "presepe dei vip" è sempre stato presente. E non solo: «Amava i pastori del presepe napoletano, li comprava e li regalava ai suoi ospiti stranieri per far vedere quant'è bello l'artigianato napoletano». Ora l'artigiano partenopeo ha esposto la statuina omaggio al leader di Forza Italia dopo la sua scomparsa. Ma ce ne sono tante, in tanti momenti della vita dell'ex premier: sia in ambito calcistico, quando fu presidente del Milan "pigliatutto" sia durante le varie fasi della sua parabola politica.

In queste ore tanti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte del Cavaliere, deceduto a 86 anni. Una ditta di onoranze funebri ha affisso manifesti a lutto in strada a Napoli, così come fece per la scomparsa della Regina d'Inghilterra e ieri sera un gruppo di ultras della Curva A del Napoli ha esposto uno striscione a Posillipo in ricordo del "napoletano milanese" Berlusconi.