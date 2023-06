“Berlusconi napoletano nato a Milano” striscione omaggio dei tifosi del Napoli a Posillipo L’omaggio dei tifosi del Napoli della Curva A a Silvio Berlusconi, scomparso a 86 anni. L’ex presidente del Milan si era complimentato con i napoletani per la vittoria scudetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Sono un napoletano nato a Milano. Riposa in pace Silvio!". È la scritta che campeggia su uno mega-striscione a Posillipo firmato dai tifosi del Napoli della Curva A in omaggio a Silvio Berlusconi, ex premier, leader di Forza Italia e imprenditore morto ieri, lunedì 12 giugno 2023 all'età di 86 anni. La scritta riprende una delle frasi che Berlusconi ha ripetuto più volte nel corso della sua vita, a conferma del suo grande amore per Napoli e per la sua cultura. Lo striscione è stato posizionato su una ringhiera di Posillipo con vista sulla città Sullo sfondo il Golfo di Napoli, incorniciato tra la collina del Vomero e il Vesuvio.

Il tweet di Berlusconi per la vittoria dello Scudetto

La stessa frase, "Sono un napoletano nato a Milano", era stata twittata dal Cavaliere lo scorso 5 maggio, in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli. Berlusconi, infatti, ha sempre dimostrato grande simpatia e stima per gli azzurri, come ribadito più volte, nonostante la sua fede calcistica fosse per il Milan, la grande rivale degli anni '80-'90, squadra della quale è stato a lungo presidente, dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017, il più longevo nella storia del club rossonero, dato che ha ricoperto la carica per 20 anni.

La passione per il calcio e l'omaggio del Monza

Anche i tifosi del Monza, squadra rilevata da Silvio Berlusconi nel 2018 e della quale è presidente il fratello Paolo, ieri hanno voluto omaggiare Berlusconi con il ricordo di uno striscione. La curva Davide Pieri, cuore del tifo dell'Ac Monza, ha affidato a un'immagine il proprio cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi: "Benvenuto Silvio: come Augusto, hai preso una società di solidi mattoni. Ora trasformalA in marmo. Grazie per il sogno", il testo dello striscione apparso in curva durante Monza-Triestina di Lega Pro, il 14 ottobre 2018, alla prima casalinga dei biancorossi con la nuova proprietà.