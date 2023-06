“Ciao Silvio, buon viaggio”: a Napoli spuntano manifesti funebri per Berlusconi Come era accaduto in occasione della scomparsa della Regina Elisabetta, anche dopo la morte di Silvio Berlusconi a Napoli sono spuntati manifesti funebri a lui dedicati.

A cura di Valerio Papadia

Del legame tra Silvio Berlusconi, morto questa mattina a Milano all'età di 86 anni e Napoli si è già parlato e si parlerà a lungo. Come ha molte volte dimostrato nella sua carriera, sia da imprenditore che da politico, l'ex premier e leader di Forza Italia amava molto Napoli. E allora in città, qualche ammiratore dell'ex Presidente del Consiglio, gli ha tributato un ultimo omaggio: al centro storico e in altri quartieri della città, infatti, sono spuntati manifesti funebri dedicati a Silvio Berlusconi.

"Ciao Silvio… buon viaggio" si legge sui manifesti, sui quali campeggiano delle foto di Berlusconi, l'anno di nascita e quello di morte. Sui manifesti, inoltre, si legge anche una frase attribuita all'ex premier, che recita: "Spero che questa mia esistenza terrena possa terminare mentre io sono teso a raggiungere un altro traguardo oltre la siepe".

"Facemmo la stessa cosa quando è scomparsa la Regina Elisabetta. Berlusconi, al di là di come la si pensi in politica, è stato un grande uomo, un grande imprenditore che ha dato lavoro a tanti e ci sembrava giusto ricordarlo. Poi lui aveva un rapporto speciale con Napoli al punto da definirsi un napoletano nato a Milano ed era quella la frase che in un primo momento avremmo voluto scrivere per ricordarlo. Berlusconi a Napoli lascia tanti amici" ha dichiarato all'Ansa Salvatore Kaiser, titolare della ditta di onoranze funebri che ha fatto stampare i manifesti.