Si era ubriacata e aveva aggredito il compagno nella casa dove convivevano, prendendolo a calci e pugni. All'arrivo dei carabinieri, allertati dai vicini di casa, era ancora visibilmente in stato di ebbrezza; è stata bloccata, arrestata e tradotta in carcere per maltrattamenti in famiglia. È successo a Portici, popoloso comune nell'immediata provincia di Napoli, a finire in manette una 49enne che, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, già in passato si era resa responsabile di episodi del genere.

I militari della stazione locale sono intervenuti nell'abitazione dei due in seguito a una segnalazione arrivata alla centrale operativa dell'Arma da parte dei vicini di casa, che avevano sentito le urla e i rumori provenienti da quell'appartamento e chiaramente riconducibili a un'aggressione. I carabinieri hanno bloccato la 49enne, che era ancora sotto l'effetto dell'alcol, ed identificato lei e l'uomo che era in casa, il convivente 69enne, ricostruendo quello che era accaduto.

Ascoltando la vittima hanno appurato che quello non era stato l'unico episodio di violenza e che, anzi, i maltrattamenti andavano avanti già da parecchio tempo e in varie occasioni la donna era arrivata all'aggressione, scagliandosi contro il 69enne. Violenze che sarebbero nate da banali discussioni familiari, che il più delle volte finivano col trascendere. Una situazione nota anche ai vicini di casa, che in più occasioni avevano sentito i rumori dei litigi, come era successo per l'ultimo caso che li aveva spinti ad avvisare i carabinieri. Dopo le formalità di rito la 49enne è stata accompagnata in carcere.