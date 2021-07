Si era tuffato in mare all'altezza della Rotonda Diaz, ignaro che alcune persone lo tenessero già d'occhio attendendo il momento giusto per rubargli il cellulare. La vittima è un giovane napoletano, che voleva godersi qualche ora di mare anche per trovare riparo dal solleone, ma alla fine, appena il ragazzo si è distratto quel tanto che bastava, i due uomini che monitoravano i suoi movimenti si sono avvicinati alle sue cose ed hanno preso il suo telefonino per poi scappare a bordo di uno scooter sul Lungomare di Napoli: ma la loro fuga è durata poco, perché sono stati prima inseguiti dallo stesso giovane in costume e poi catturati dagli agenti di polizia.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio, quando i poliziotti del commissariato San Ferdinando e dell'Ufficio Prevenzione Generale durante un normale servizio di controllo del territorio sono passati su via Partenope, a due passi dal Lungomare di via Caracciolo a Napoli, notando che un ragazzo in costume da bagno stava inseguendo un motorino con a porto due persone, che cercavano di far perdere le proprie tracce. Intervenuti per capire cosa stesse succedendo, i poliziotti hanno quindi bloccato i due a bordo dello scooter: dai controlli è emerso che si trattasse di un 40enne casertano con precedenti di polizia e di un altro coetaneo napoletano. Dopo aver chiarito la vicenda, i due sono stati arrestati per furto aggravato, mentre il telefono è stato restituito alla vittima, che dopo il furto non si era persa d'animo e li aveva inseguiti in costume, attirando così l'attenzione degli agenti di polizia che si trovavano in quel momento su via Partenope.