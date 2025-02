video suggerito

Si torna a sparare a Pianura: uomo ferito nella notte dopo la stesa davanti ai negozi Un 47enne è stato gambizzato nella notte in via Luigi Santamaria, a Pianura, Napoli Ovest. Nel quartiere da diverse settimane nuovi contrasti per il controllo della droga. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima la stesa davanti ai negozi, poi un uomo gambizzato. Nella stessa zona, nel centro storico di Pianura, e poco distante dal commissariato di Polizia. Due episodi che appaiono slegati tra loro, ma che potrebbero inserirsi nello stesso contesto criminali: i contrasti tra i gruppi che cercano di prendere il controllo del mercato della droga nel quartiere di Napoli Ovest dopo l'ennesimo smantellamento dei clan e della banda di baby criminali che ne aveva preso il posto.

Il quartiere, già da diverse settimane, è tornato ad essere teatro di frizioni tra gruppi criminali. L'obiettivo è mettere le mani sull'enorme torta del narcotraffico che deriva dalla sua posizione strategica: a pochi passi dalla tangenziale, attaccato ai paesoni dell'immediata provincia. L'ultimo scossone è arrivato con le operazioni con cui le forze dell'ordine hanno disarticolato la banda di giovanissimi che avrebbe guadagnato terreno dopo gli arresti che hanno decimato i clan principali, ovvero i Marsicano-Esposito e i Carillo-Perfetto.

Gambizzato 47enne a Pianura

L'intervento dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli alle 5 di oggi, 9 febbraio, in via Luigi Santamaria. Stradina stretta che si incassa tra i palazzi, poco più avanti di piazza San Giorgio. La vittima è un pregiudicato del posto, raggiunto da un colpo di pistola alla gamba sinistra. Il 47enne, V. C., è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, le sue condizioni non sono gravi: dopo le medicazioni del caso è stato dimesso con prognosi di 15 giorni. L'uomo non avrebbe fornito indicazioni utili su chi ha sparato e suoi motivi, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda.

Leggi anche Parcheggiatore abusivo insulta e minaccia un uomo davanti a decine di studenti: il video a Fuorigrotta

La stesa davanti ai negozi

Il luogo in cui l'uomo è stato ferito nella notte è poco distante dal punto in cui c'era stata una stesa la sera del 31 gennaio: in quella circostanza erano stati esplosi diversi colpi di pistola davanti ad alcune attività commerciali di via dell'Avvenire, adiacente a piazza San Giorgio. Colpi sparati verso l'alto, senza un obiettivo preciso, come prevede il copione delle intimidazioni di camorra.

Ma c'è un particolare su cui sono in corso accertamenti: il titolare di uno dei negozi della zona, benché totalmente estraneo a qualsiasi dinamica criminale, era già finito in passato nel mirino perché imparentato con alcuni pregiudicati che per gli inquirenti sono, al contrario, invischiati nel traffico di droga nel quartiere.

La bomba contro il nipote del boss

A novembre, invece, c'era stata la bomba: un ordigno artigianale aveva fatto saltare l'ingresso di un edificio di via Nabucco. Nessun ferito, ma anche in quel caso ci sono pochi dubbi che si trattasse di un messaggio intimidatorio: in quel palazzo abita Antonio Lago, nipote del boss defunto Pietro Lago "‘o Ciore" e ritenuto a capo di uno dei gruppi criminali del quartiere.

I danni al palazzo a Pianura