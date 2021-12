Si sveglia in ambulanza, spacca il labbro a infermiera e sputa sui carabinieri, arrestata a Napoli Una clochard 31enne è stata arrestata a Napoli: soccorsa dal 118 in stato di incoscienza, quando si è ripresa ha aggredito i sanitari e i carabinieri.

Quando ha ripreso coscienza e si è resa conto di essere a bordo dell'ambulanza, diretta verso l'ospedale, ha perso il controllo: se l'è presa prima coi sanitari del 118, ferendo sia l'infermiera sia l'autista, poi si è scagliata anche contro i carabinieri, chiamati dai sanitari. Alla fine per lei si sono aperte le porte del carcere: in manette una 31enne della provincia di Napoli, che dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

A raccontare l'episodio, avvenuto intorno alle 19:30 di ieri, 7 dicembre, è Nessuno Tocchi Ippocrate, l'associazione che denuncia le aggressioni ai danni del personale sanitario. L'ambulanza della postazione Miano era intervenuta in vico Pallonetto a Santa Chiara, a Napoli, dove era stata segnalata una donna che aveva perso i sensi in seguito a una caduta. Si trattava di una clochard 31enne già nota alle forze dell'ordine.

L'infermiera ha praticato le prime manovre di soccorso e, insieme all'autista, l'ha adagiata nel mezzo di soccorso. In quel momento sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, allertate dalla centrale operativa. La ragazza, però, ha improvvisamente aggredito i sanitari. Ha tirato degli schiaffi e un pugno al volto all'infermiera, causandole una ferita al labbro, e ha colpito il polso dell'autista. Se l'è poi presa anche con i carabinieri: pugni, spintoni, sputi e ha stretto le mani al collo di uno dei militari. È stata alla fine immobilizzata dopo una breve colluttazione e arrestata.

I due sanitari sono stati successivamente visitati al Pronto Soccorso; per loro 3 giorni di prognosi, rispettivamente per trauma contusivo toraco addominale e volto e per trauma contusivo distorsivo al polso e a un dito della mano sinistra. L'infermiera e l'autista hanno sporto regolare denuncia per l'aggressione.