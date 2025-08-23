napoli
Si sveglia con l’antifurto della sua auto, carabiniere insegue e arresta il ladro in centro a Napoli

Il carabiniere stava dormendo quando ha sentito l’allarme della sua auto. Sceso in strada, ha inseguito e arrestato il malvivente che aveva tentato il furto.
A cura di Valerio Papadia
Un suono costante e prolungato. Come quello di una sveglia. O di un antifurto. È il secondo il suono che, nella notte appena trascorsa, ha svegliato di soprassalto un luogotenente dei carabinieri nel cuore di Napoli: l'antifurto della sua auto stava emettendo il classico stridio. Il militare dell'Arma, ormai sveglio, ha aperto la finestra della sua abitazione e ha visto il malvivente che armeggiava con i cavi della sua vettura. Il luogotenente non ci ha pensato due volte e si è lanciato per le scale del suo condominio, arrivando in strada in poco tempo e lanciandosi all'inseguimento del ladro: così, grazie all'aiuto di una volante della Polizia di Stato e di alcuni passanti, il carabiniere è riuscito a raggiungere il malvivente.

In pochi minuti, sul posto arriva anche una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Napoli Centro: addosso al malvivente – A.C. le sue iniziali, napoletano di 48 anni – i militari dell'Arma hanno rinvenuto un paio di forbici, utilizzate per forzare la portiera dell'automobile, e il blocco del navigatore estratto dal cruscotto. L'uomo, pertanto, è stato arrestato per furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere; il 48enne è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

