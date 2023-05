Si spoglia e si masturba davanti a donne e bimbi in spiaggia, arrestato a Portici Un 30enne arrestato dopo una colluttazione a Portici (Napoli): completamente nudo, aveva commesso atti di autoerotismo in spiaggia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È arrivato in spiaggia e, incurante della presenza di donne e bambini a pochi metri, si è completamente denudato e ha iniziato a masturbarsi. Protagonista un 30enne di Portici, in provincia di Napoli, che all'arrivo dei poliziotti ha dato in escandescenze e li ha aggrediti ed è finito con le manette ai polsi: è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ed è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio, nel tratto di spiaggia libera adiacente al vicoletto II Marina a Portici. La volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta in seguito a una segnalazione arrivata alla centrale operativa: c'era un uomo che si stava spogliando. Arrivati sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che, indicando il 30enne poco distante, ha raccontato che era con alcune amiche quando ha visto il giovane che, senza preoccuparsi della presenza di altra gente, tra cui anche minorenni, si era tolto tutti i vestiti, rimanendo nudo, e aveva cominciato a compiere atti di autoerotismo.

I poliziotti hanno raggiunto il 30enne che, ancora nudo, alla loro vista ha iniziato a offenderli e a minacciarli e si è rifiutato di fornire le proprie generalità; è stato bloccato col supporto di una pattuglia del commissariato di Ponticelli dopo una colluttazione. Durante il trasporto ha danneggiato il pannello divisorio dell'automobile di servizio e, una volta negli uffici di polizia, ha aggredito nuovamente gli agenti.