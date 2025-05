Si spegne il maxi-schermo in piazza Plebiscito, nel video la reazione dei napoletani Il maxischermo installato in piazza del Plebiscito si è spento per qualche secondo, facendo infuriare i tantissimi tifosi che si sono radunati lì per assistere a Napoli-Cagliari. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Momenti di "terrore" tra i tantissimi tifosi del Napoli che si sono radunati in piazza del Plebiscito per seguire la partita tra gli azzurri e il Cagliari che, in caso di vittoria, regalerebbe alla squadra partenopea il quarto scudetto della sua storia. Il maxischermo installato dal Comune di Napoli in piazza per permettere ai tifosi di vedere la partita si è spento per alcuni secondi, provocando la reazione veemente della piazza: i tifosi hanno iniziato a fischiare sonoramente, infuriati per non poter assistere, anche se solo momentaneamente, alla partita ed essere così aggiornati in tempo reale sul risultato. Come detto, il "blackout" del maxischermo è durato soltanto pochi secondi, al termine dei quali sono comparsi nuovamente i giocatori in campo: il ritrovato funzionamento dello schermo è stato, al contrario, accolto dalla piazza con degli applausi.

Piazza del Plebiscito, così come il resto della città e della provincia sono pronte per festeggiare il quarto scudetto del Napoli. La squadra azzurra conduce – al momento in cui si scrive – per 2 a 0 contro il Cagliari. Anche l'Inter, seconda in classifica, sta vincendo contro il Como, un risultato che, allo stato attuale, non cambia le carte in tavola: il Napoli è ancora avanti di un punto in classifica che, con tutta la probabilità, gli consentirà di appuntarsi sul petto lo scudetto.