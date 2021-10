Si spara dopo lite con i genitori, dolore per la morte di Pier Francesco: “Siamo devastati” La comunità di San Salvatore Telesino, nella provincia di Benevento, è distrutta dal dolore per la morte di Pier Francesco Carofano, il 19enne che, dopo quella che sembrerebbe una lite in famiglia, ha impugnato la pistola del padre e si è sparato. La città si è stretta intorno alla famiglia in questo momento difficilissimo.

A cura di Valerio Papadia

Incredulità e tanto dolore serpeggiano tra i circa quattromila abitanti di San Salvatore Telesino, piccolo centro della provincia di Benevento, dove ieri è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere, quella della morte di Pier Francesco Carofano, 19 anni, che dopo quella che sembrerebbe una lite con i genitori, ha impugnato la pistola del padre (regolarmente detenuta) e si è sparato alla testa. La tragedia alle prime luci di domenica 24 ottobre: soccorso dai sanitari, il 19enne è stato portato d'urgenza all'ospedale di Benevento, in condizioni gravissime, prima di essere trasferito all'ospedale del Mare di Napoli, dove nella tarda mattinata di ieri, lunedì 25 ottobre, il giovane è deceduto.

I messaggi di cordoglio per la morte del 19enne

E allora, ancora oggi, a 24 ore dalla tragica notizia, si susseguono i messaggi di cordoglio da parte di tutta, o quasi, la comunità di San Salvatore Telesino. "Abbiamo pregato e avremmo voluto e immaginato un lieto fine per questa storia che non c'è stato. È il tempo del dolore e delle lacrime per tutta la comunità che ho l'onore di rappresentare, tutti, nessuno escluso, senza alcuna distinzione. A nome dell'amministrazione comunale esprimiamo tutta la vicinanza e la solidarietà alla famiglia del ragazzo per questa terribile tragedia" le parole del sindaco, Fabio Romano.

Non soltanto la cittadina in cui Pier Francesco è cresciuto e dove lo conoscevano un po' tutti: anche le comunità vicine a San Salvatore Telesino hanno manifestato il proprio dolore per la morte del 19enne. È il caso, ad esempio, di Telese Terme, paesino attiguo a San Salvatore, il cui sindaco, Giovanni Caporaso, ha scritto: "Siamo devastati da quanto accaduto. A nome mio, dell'amministrazione e dell'intera comunità voglio esprimere vicinanza e affetto alla famiglia Carofano. A Pasquale Carofano, già sindaco di Telese e zio del ragazzo tragicamente scomparso, voglio inviare il mio fraterno abbraccio oltre che le più sentite condoglianze. Invito i miei concittadini a rivolgere una preghiera speciale per Pier Francesco e per tutti i giovani".