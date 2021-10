Si spara alla testa dopo il rimprovero del padre, grave 19enne di San Salvatore Telesino Un 19enne di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Pio per una ferita da arma da fuoco alla testa: il ragazzo si sarebbe sparato con la pistola del padre dopo un rimprovero per essere rincasato troppo tardi. Indagini in corso dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si sarebbe sparato alla testa dopo essere stato rimproverato dal padre perché era tornato troppo tardi a casa. È questa la prima ricostruzione dietro la tragedia avvenuta alle prime ore dell'alba di oggi a San Salvatore Telesino, piccolo centro della provincia di Benevento. Il ragazzo, 19 anni, è stato portato d'urgenza all'ospedale San Pio di Benevento, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno sequestrato l'arma, di proprietà del padre del ragazzo.

Al momento quella del tentato suicidio dopo il rimprovero resta la pista ritenuta maggiormente verosimile, ma in queste ore i militari stanno ascoltando i familiari del 19enne e stanno cercando di ricostruire le ultime ore prima dello sparo, per capire dove era stato e con chi e accertare che alla base del gesto non vi fossero motivazioni di diverso tipo. Stando a quanto ricostruito il giovane sarebbe rincasato in piena notte e sarebbe stato per questo rimproverato dal padre. Alle 4:30 avrebbe preso la pistola, che l'uomo deteneva legalmente, e se la sarebbe puntata alla testa, premendo il grilletto; non è chiaro se l'arma fosse opportunamente custodita e se fosse tenuta già carica o se il ragazzo abbia inserito le munizioni.

I familiari hanno immediatamente lanciato l'allarme, nell'abitazione di San Salvatore Telesino sono arrivati poco dopo i sanitari del 118. Il 19enne è apparso subito in condizioni gravissime; per non perdere tempo prezioso è stato fatto intervenire un elicottero, subito ripartito alla volta dell'ospedale San Pio di Benevento. Le prossime ore saranno cruciali per meglio valutare le condizioni del giovane.