Si siede sul cavalcavia e minaccia di buttarsi giù: i carabinieri lo afferrano e lo salvano È accaduto questa notte a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino: un uomo di 40 anni ha tentato il suicidio ma è stato salvato dai militari dell’Arma.

A cura di Valerio Papadia

Si è seduto a cavalcioni sul muretto di un ponte, intenzionato a suicidarsi: grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, un uomo di 40 anni è stato salvato a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino. L'episodio risale a questa notte, quando il 40enne – originario della provincia di Napoli – si è recato in località Gaudi, nei pressi del bivio per Taurano e, dopo aver scavalcato il muretto del cavalcavia, vi si è seduto sopra, minacciando il suicidio.

Un cittadino che in quel momento stava passando di lì ha assistito alla scena e ha telefonato al 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano, che si trovavano già nelle vicinanze. I militari dell'Arma si sono avvicinati con cautela al 40enne e, mentre uno di loro ha cercato di parlargli per guadagnarsi la sua fiducia e convincerlo a non buttarsi, un altro gli si è avvicinato senza farsi vedere e lo ha afferrato, riportandolo così sulla strada prima che fosse troppo tardi.

Il 40enne è stato poi affidato ai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti anche loro sul posto, che lo hanno trasportato al più vicino ospedale, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso.