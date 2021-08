Si sente male in casa e chiama aiuto: poliziotto sente le urla dalla strada e salva la donna Una donna di novant’anni si sente male in casa e chiama aiuto: le urla attirano Fabio, poliziotto della Squadra Mobile di Caserta, che vive a qualche centinaio di metri di distanza. L’uomo riesce a trovare l’appartamento “seguendo” le urla, e salva la donna. A distanza di qualche giorno, i due hanno scattato anche una foto all’insegna del tutto è bene quel che finisce bene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fabio, il poliziotto della Squadra Mobile di Caserta, e la donna salvata a San Nicola La Strada.

Una donna salvata dal provvidenziale intervento di un agente di Polizia a San Nicola La Strada, nel Casertano. L'uomo ha sentito le urla della donna, che chiedeva aiuto dal suo appartamento, ed è subito intervenuto per capire cosa stesse accadendo, nel timore che vi fosse un'aggressione in corso. La donna, novant'anni, aveva invece avuto un malore e urlava disperatamente per chiedere aiuto. L'intervento di Fabio, poliziotto in servizio presso la Squadra Mobile di Caserta, ha evitato il peggio. Ed i due hanno deciso così a distanza di qualche giorno, di scattarsi una foto ricordo sorridenti.

La vicenda era accaduta qualche giorno fa, nel popoloso centro di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, quando alle prime luci dell'alba Fabio, poliziotto che vive proprio nella cittadina casertana, aveva sentito delle urla provenire da un appartamento. L'uomo era a casa, ma ha sentito distintamente la richiesta d'aiuto di una donna provenire dalla strada. Sceso a controllare cosa stesse succedendo, l'uomo ha "seguito" le urla fino ad arrivare all'abitazione della donna, che viveva a poche centinaia di metri da lui. Dalla finestra, l'uomo ha notato l'anziana riversa per terra mentre chiedeva aiuto. L'appartamento era però chiuso dall'interno, ma il poliziotto non ha esitato ed è riuscito comunque ad entrare nell'appartamento, soccorrendo la donna. Una volta capito che la donna non fosse stata aggredita ma che fosse invece vittima di un malore, l'ha rincuorata in attesa dei sanitari del 118, che li hanno raggiunto portando la donna al pronto soccorso dove è stata curata. Ed oggi, i due sfoggiano un sorriso consolatorio per la serie tutto è bene quel che finisce bene. La donna se l'è cavata con un forte spavento, e con la consapevolezza di poter contare su un vicino di casa particolarmente premuroso.