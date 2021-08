“Aiuto, sto male”: poliziotto sente le urla dalla strada e salva una donna colta da malore in casa Una donna di novant’anni si è sentita male in casa mentre era da sola: le sue grida di aiuto sono state sentite da un poliziotto che abita poco distante che, sceso in strada, è riuscito a trovare l’appartamento da dove provenivano le grida ed ha aiutato la donna, per poi chiamare il 118 e affidarla ai sanitari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna di novant'anni che si sente male in casa e che grida aiuto; un poliziotto che, sentite le urla dalla strada, riesce a individuare l'appartamento e a raggiungere l'anziana, salvandole le vita. Una storia a lieto fine quella che arriva da San Nicola la Strada, paese dell'hinterland casertano, dove un investigatore della Squadra Mobile di Caserta è riuscito a salvare la vita dell'anziana donna, affidandola poi ai sanitari del 118.

Tutto è accaduto alle prime luci dell'alba questa mattina: la donna, che era da sola a casa, si è sentita male ed ha iniziato a gridare chiedendo aiuto. Le urla disperate della donna hanno svegliato anche Fabio, un investigatore in forza alla Squadra Mobile di Caserta, che abita poco lontano. Ma inizialmente l'uomo non riusciva a capire quale fosse l'appartamento da cui provenissero: e così è sceso in strada e, seguendo le urla, è riuscito a trovare a poche centinaia di metri di distanza dalla sua abitazione, l'appartamento della donna. Dalle fessure degli infissi, l'investigatore ha visto la donna riversa per terra che gridava, e a quel punto è riuscito ad entrare nell'appartamento, nonostante fosse chiuso dall'interno. Aiutata a rialzarsi, l'uomo ha quindi chiamato il 118 per i soccorsi, controllando al contempo che la donna non fosse vittima di una aggressione, ma di un malore. Arrivati i sanitari a bordo di un'ambulanza, la donna è stata quindi affidata a loro che l'hanno portata al pronto soccorso più vicino per le cure del caso. L'investigatore, ringraziato dalla donna per l'aiuto datole, ha quindi raggiunto la Questura per iniziare il proprio turno di lavoro.