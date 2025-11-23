Si schiantano con l’Audi, morti due ragazzi 20enni: incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio

foto archivio

Si schiantano con l'auto Audi sull'Autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria: morti due ragazzi di 20 anni. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 23 novembre, attorno alle ore 3:40. Uno dei due aveva 22 anni, l'altro ragazzo è in corso di identificazione perché privo di documenti. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto tra Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, all'altezza del chilometro 38 circa. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, gli ausiliari del traffico di Anas, e l'auto medica da Battipaglia dei volontari della Vopi del 118 dell'Asl di Salerno. I due giovani viaggiavano a bordo di una Audi sull'autostrada Salerno-Reggio, in direzione Sud, quando hanno perso il controllo della vettura, per motivi ancora in corso di accertamento, e si sono schiantati. Non sembra, al momento, che siano stati coinvolti anche altri veicoli.

Incidente stradale tra Eboli e Campagna: sul posto la Polstrada

Purtroppo, però, per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare. Sono morti a seguito delle ferite e delle lesioni riportate nell'impatto, nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario. Il sinistro, a quanto riferito da Anas, società del Gruppo FS Italiane che gestisce l'Autostrada del Mediterraneo, non ha causato ripercussioni sulla viabilità. Il veicolo coinvolto, infatti, sarebbe uscito di strada, senza occupare la carreggiata. Le squadre Anas, , le Forze dell’Ordine e i soccorsi sanitari sono prontamente intervenuti sul posto per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. I medici del 118 si sono precipitati per soccorrere i feriti, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.