Si schianta con l’auto contro una fontana: Sergio Virgilio muore a 32 anni L’incidente nel Beneventano, tra San Marco dei Cavoti e Reino, cittadina della quale il 32enne era originario.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale ha spezzato la giovane vita di Sergio Virgilio, 32 anni: l'uomo, a bordo della sua automobile, una Fiat Punto, nella notte tra sabato e domenica si è schiantato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, contro il muretto che circonda una fontana sulla strada che collega San Marco dei Cavoti a Reino, cittadina della quale il 32enne era originario, nella provincia di Benevento. Alcuni automobilisti hanno visto il veicolo incidentato e hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.

A Reino proclamato il lutto cittadino il 3 novembre

La notizia della morte di Sergio Virgilio è arrivata oggi a tutta la comunità di Reino, sconvolta per l'accaduto: tanti, tantissimi i messaggi che sono comparsi sui social network. Anche il sindaco Antonio Calzone e l'amministrazione comunale tutta hanno voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del 32enne e, in occasione dei funerali, Calzone ha proclamato il lutto cittadino: le esequie del giovane si svolgeranno giovedì 3 novembre, alle ore 16, nella chiesa di Maria Santissima Annunziata. Dalle ore 16, in concomitanza con i funerali, gli esercizi commerciali saranno chiusi, così come saranno interrotti tutti gli eventi pubblici, mentre il Comune esporrà le bandiere a mezz'asta.