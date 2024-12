video suggerito

Si schianta con l'auto contro la rotonda a Pozzuoli: Daniele Ciro muore a 58 anni Il 58enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Pozzuoli, dove purtroppo è morto alle prime luci di oggi. Sull'incidente è stata aperta una inchiesta.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, nella notte, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il bilancio è purtroppo di un morto: la vittima è Daniele Ciro, 58 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 58enne – originario di Arzano, ma residente a Licola – era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva via Montenuovo Licola Patria, ha perso il controllo della vettura e ha impattato contro la rotonda che sorge in corrispondenza dell'ex complesso "Damiani", tra i quartieri puteolani di Toiano e Arco Felice. Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, Daniele Ciro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria delle Grazie; nel nosocomio puteolano, purtroppo, il 58enne è deceduto alle prime luci di oggi, sabato 14 dicembre.

Aperta una inchiesta: disposta l'autopsia sulla salma di Daniele Ciro

Dopo il decesso, la salma di Daniele Ciro è stata portata all'obitorio del Policlinico Federico II a Napoli dove, su disposizione del magistrato di turno, sarà effettuata l'autopsia; l'esame servirà a chiarire con precisione la dinamica dell'incidente. Anche la vettura guidata dal 58enne è stata posta sotto sequestro e portata nel deposito giudiziario per tutti gli accertamenti del caso.