Si rompe una gamba mentre cerca asparagi sul Vesuvio, salvato dai poliziotti

Si rompe una gamba mentre cerca asparagi sul Vesuvio, ma viene soccorso e salvato dagli agenti della Polizia di Stato. La storia, raccontata sulla pagina Instagram della Questura di Napoli, risale ad alcuni giorni fa. L'uomo, un 67enne di Torre del Greco, si era addentrato nel bosco del Parco Nazionale del Vesuvio, nella provincia di Napoli, per raccogliere asparagi, ma è rimasto vittima di un infortunio, cadendo da circa 4 metri d'altezza e fratturandosi una gamba. È riuscito però a chiamare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i poliziotti che sono riusciti a rintracciarlo tra le frasche e a trarlo in salvo.

La Questura di Napoli ha raccontato la storia di Giuseppe con un post su Instagram:

Ed ha concluso:

In pochi istanti i poliziotti dei Commissariati di Torre del Greco e di Portici-Ercolano hanno raggiunto l’area segnalata. Da qui gli agenti hanno proseguito le ricerche a piedi a causa della fitta vegetazione; e così, dopo aver percorso un impervio sentiero per circa 2 km, hanno raggiunto e rintracciato lo sventurato. Giuseppe, ricoverato in ospedale per una frattura, ha ringraziato gli operatori per averlo salvato ed il suo appuntamento con gli asparagi è rinviato.