Trasporto pubblico a Napoli

Si risolve la vertenza: i collaudi dei nuovi treni della metro di Napoli si faranno di notte Basta blocco della metro: sono ripresi ieri notte i controlli notturni ai nuovi convogli della metropolitana di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si risolve (almeno questa è la speranza) la vertenza dei laavoratori Ansfisa che impediva i collaudi notturni dei nuovi treni della metropolitana di Napoli. In pratica i convogli da collaudare dovevano essere "testati" di giorno, interrompendo la normale circolazione del metrò in pieno orario di punta. Motivo? C'era uno scontro fra i lavoratori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e il ministero delle Infrastrutture. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi aveva chiesto più volte a Palazzo Chigi di evitare la paralisi del principale mezzo di trasporto pubblico cittadino.

Poco fa, una nota del Mit ha spiegato che il problema è risolto: