Si ribalta fuoristrada della Protezione Civile con 4 ragazzi a bordo, 19enne grave nel Casertano

Incidente sulla variante Anas, nel Casertano: un mezzo della Protezione Civile si è ribaltato, feriti tre dei quattro ragazzi a bordo; il più grave è un 19enne.
A cura di Nico Falco
Un fuoristrada della Protezione Civile si è ribaltato questa mattina mentre percorreva la strada statale 700 "della Reggia di Caserta", la cosiddetta Variante Anas, nei pressi dell'uscita della frazione di San Clemente; a bordo c'erano quattro giovani, tra cui due ragazze minorenni. Ferito in modo grave un 19enne, che è stato estratto dalle lamiere contorte e accompagnato d'urgenza all'Ospedale di Caserta. Per consentire i soccorsi è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto stradale.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, 3 settembre. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine e il personale Anas; i rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione locale. Le cause dello schianto sono, al momento, da accertare; stando alle prime ricostruzioni il fuoristrada Defender, impegnando un tratto in curva, si sarebbe sbilanciato e avrebbe finito col ribaltarsi, finendo a terra su una fiancata.

A bordo c'erano quattro giovanissimi della Protezione Civile di San Nicola la Strada; le due 17enni, ferite ma in modo non preoccupante, sono state accompagnate alla clinica Pineta Grande per le medicazioni e i controlli del caso. Decisamente più seria la situazione per il 19enne, che nello schianto è rimasto incastrato nel veicolo; è stato liberato dai Vigili del Fuoco e affidato al 118, immediatamente ripartito alla volta dell'ospedale. Praticamente illeso il quarto giovane a bordo, che è stato medicato sul posto. Le operazioni di soccorso, compresa la temporanea chiusura della strada e la rimozione del veicolo ribaltato, hanno comportato pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni lungo la Variante.

