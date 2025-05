video suggerito

Si ribalta con l'auto, ferito un uomo di 34 anni: estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri nella provincia di Avellino. Il conducente della vettura è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi portato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 25 maggio, nella provincia di Avellino: per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'automobile si è ribaltata mentre percorreva la Strada Provinciale 281, in località Valle Ufita, in corrispondenza del bivio per Guardia dei Lombardi. Sul posto, allertati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Bisaccia e Grottaminarda, che si sono adoperati per estrarre dall'abitacolo dell'automobile ribaltata il conducente, un uomo di 34 anni, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato per le cure del caso.

I vigili del fuoco, successivamente, si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area e per rimuovere il veicolo coinvolto nell'incidente; nel sinistro stradale non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vallata, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.