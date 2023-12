Si ribalta con l’auto contro un muro: 26enne portato in ospedale in eliambulanza Violento incidente a Fontanarosa, in provincia di Avellino: un 26enne è ricoverato in ospedale al Moscati, dove è stato portato in eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo schianto avvenuto su via Monaca che ha visto coinvolto un 26enne irpino a Fontanarosa

Un ragazzo di 26 anni è finito fuori strada, ribaltandosi con l'automobile: le gravi ferite riportate nell'impatto hanno costretto i soccorritori a disporre per lui il trasferimento in ospedale con una eliambulanza. La vicenda è accaduta quest'oggi a Fontanarosa, in Alta Irpinia, su via Monaca: una sola automobile è rimasta coinvolta, una utilitaria con a bordo un giovane del posto.

Vigili del fuoco e soccorritori al lavoro sul luogo dell'incidente in via Monaca, a Fontanarosa

L'impatto è avvenuto attorno alle 14 di oggi, 25 dicembre: per cause ancora da accertare, il 26enne ha perso il controllo dell'automobile su via Monaca, finendo fuori strada per poi ribaltarsi con la vettura contro un muro di cinta nei pressi di un noto ristorante locale. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il giovane a perdere il controllo dell'automobile su un tratto di strada per lo più rettilineo: forze dell'ordine al lavoro per i rilievi del caso. Dopo l'incidente, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno dovuto utilizzare dei cuscini sollevatori per estrarre il giovane, rimasto intrappolato sotto l'auto.

Affidato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto, per lui è stato disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza: arrivata in un campo a Fontanarosa, è atterrata poi nel piazzale dello stadio Partenio – Lombardi di Avellino, non distante dall'ospedale San Giuseppe Moscati dove il giovane è stato ricoverato. Vigili del fuoco che, dopo aver assistito alle fasi di atterraggio e decollo, hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e la vettura, dalla quale è fuoriuscito anche diverso olio invadendo la carreggiata.

L'automobile ribaltatasi a Fontanarosa dopo l'incidente.