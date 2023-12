Si ribalta con il trattore che sta guidando: 74enne morto in Irpinia L’incidente nel pomeriggio di oggi a Frigento, nella provincia di Avellino. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 dicembre, nel territorio di Frigento, nella provincia di Avellino: un uomo di 74 anni è purtroppo deceduto. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 16.40 di oggi, il 74enne si trovava alla guida del suo trattore e, mentre stava percorrendo via Pagliara, il mezzo agricolo, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato: l'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del trattore.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Grottaminarda e i sanitari del 118: dopo che i pompieri hanno liberato il corpo del 74enne, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso; l'uomo è purtroppo morto sul colpo. I vigili del fuoco hanno poi provveduto anche a mettere in sicurezza il trattore.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta poco chiara. Nell'incidete è rimasto coinvolto soltanto il trattore guidato dalla vittima.