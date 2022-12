Si ribalta catamarano a Bacoli, Pasquale Corsaro muore a 35 anni Incidente in mare a Bacoli (Napoli): un catamarano si è ribaltato durante i test in mattinata, deceduta una delle due persone a bordo, un 35enne di Pozzuoli.

A cura di Nico Falco

É di un morto e di un ferito l'incidente avvenuto questa mattina al largo di Bacoli, in provincia di Napoli, dove un catamarano offshore si è ribaltato: la vittima è il 35enne Pasquale Corsaro, originario di Pozzuoli, mentre l'altra persona che era con lui è ricoverata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni i due stavano testando l'imbarcazione per conto di un cantiere nautico.

L'incidente sarebbe avvenuto mentre l'imbarcazione procedeva ad alta velocità, davanti a diversi testimoni che in quel momento si trovavano sulla banchina. Le prime richieste di aiuto sono arrivate da un altro natante, che era presente sul posto. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla Capitaneria di Porto di Pozzuoli. Sulla dinamica sono in corso accertamenti, non è al momento chiaro il motivo per cui il catamarano si sia ribaltato. Corsaro sarebbe deceduto sul colpo: quando i soccorsi hanno raggiunto il punto dell'incidente non c'era ormai più nulla da fare, il corpo è stato recuperato già senza vita.

L'altro uomo è stato invece accompagnato all'ospedale di Pozzuoli, dove è stato ricoverato per accertamenti diagnostici; le sue condizioni non destano preoccupazione, potrebbe essere dimesso a breve. La salma del 35enne è stata sequestrata e verrà nei prossimi giorni effettuata l'autopsia. L'imbarcazione è stata sottoposta a sequestro per consentire gli accertamenti tecnici, che si riveleranno fondamentali per capire se l'incidente sia dovuto ad un malfunzionamento dei sistemi di controllo, ad un difetto di realizzazione o ad altri fattori.

Lutto a Baia, spento l'albero di Natale

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerado Della Ragione, ha espresso su Facebook il cordoglio per la morte del 35enne. "Apprendo con profondo dolore della tragedia avvenuta stamane al largo del porto di Baia – ha scritto – la città di Bacoli, e in particolare tutto il settore nautico, piange la scomparsa di Pasquale. Giovane lavoratore che ha perso la vita in mare. Mi stringo al lutto della famiglia. È un giorno molto triste. Questa notte, in segno di cordoglio, l’Albero di Natale al porto di Baia resterà spento".