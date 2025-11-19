napoli
Si oppone alla rapina della bici, 28enne accoltellato alla schiena a Giugliano

L’aggressione si è verificata questa notte: il 28enne è stato soccorso e portato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Notte di sangue, quella appena trascorsa, a Giugliano in Campania, popolosa città dell'hinterland Nord di Napoli, dove un uomo è stato accoltellato durante un tentativo di rapina. Stando a quanto si apprende, intorno alle 2.30, un uomo di 28 anni – originario dell'Afghanistan ma residente da tempo in città – stava rincasando in sella alla sua bicicletta, quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, che hanno provato a rapinarlo del mezzo a due ruote. Il 28enne, però, si sarebbe opposto al tentativo di rapina ed è stato accoltellato due volte alla schiena.

Soccorso, l'uomo è stato portato al Pronto Soccorso del locale ospedale San Giuliano: stando a quanto si apprende, il 28enne è ricoverato sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio giuglianese sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili dell'aggressione.

Anche la serata di ieri, martedì 18 novembre, è stata movimentata nell'area Nord di Napoli. Ad Acerra, non molto lontano da Giugliano, intorno alle 23.30 sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro i locali che ospitano la Guardia Medica. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri, che hanno rinvenuto 4 bossoli calibro 9×19; indagini in corso per fare piena luce sulla vicenda.

