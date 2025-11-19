napoli
video suggerito
video suggerito

Acerra, spari nella sede della guardia medica: rinvenuti quattro bossoli

Un uomo ha sparato diversi colpi di pistola nella struttura che ospita il Sert e la Guardia Medica ad Acerra (Napoli); ricostruzione in corso, indagini affidate ai carabinieri.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Nico Falco
4 CONDIVISIONI
Immagine

Quattro colpi di pistola sono stati sparati da un uomo all'interno della sede della guardia medica di Acerra (Napoli), dove si trovano anche i locali del Sert; l'episodio, i cui contorni non sono ancora chiari, è al centro di una indagine dei carabinieri. I proiettili sarebbero stati esplosi tutti verso un muro, non si registrano feriti.

È accaduto nella serata di ieri, 18 novembre, nel popoloso comune del Napoletano. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 23.45, a seguito della segnalazione degli spari. Sul posto, al civico 13 di via dei Mille, i militari hanno rinvenuto e repertato quattro bossoli calibro 9×19. I locali della guardia medica si trovano nel pieno centro cittadino e in un'area coperta dalla videosorveglianza; nel corso delle indagini i militari dell'Arma stanno verificando se le telecamere della zona hanno registrato elementi utili per identificare l'uomo che ha sparato e per ricostruire la dinamica.

Cronaca
4 CONDIVISIONI
Immagine
Villaricca allagata: acqua fino a un metro e 60, salvate sei persone bloccate nelle automobili
Famiglia rischia di affogare in auto: pompieri salvano neonato e bimbo di un anno nel Casertano
Tromba marina terrorizza il Salernitano, alberi abbattuti vicino alle case: paura a Casal Velino e Ascea
Bomba d'acqua sulla Campania, a Salerno strade come fiumi e sull'Appia 4 auto cadono in voragine
Prorogata l'allerta su tutta la Campania oggi 19 novembre
Procida allagata: scooter trascinati via, inondata la chiesa al Porto, tombini scoppiati
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views