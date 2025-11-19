Acerra, spari nella sede della guardia medica: rinvenuti quattro bossoli

Un uomo ha sparato diversi colpi di pistola nella struttura che ospita il Sert e la Guardia Medica ad Acerra (Napoli); ricostruzione in corso, indagini affidate ai carabinieri.

Quattro colpi di pistola sono stati sparati da un uomo all'interno della sede della guardia medica di Acerra (Napoli), dove si trovano anche i locali del Sert; l'episodio, i cui contorni non sono ancora chiari, è al centro di una indagine dei carabinieri. I proiettili sarebbero stati esplosi tutti verso un muro, non si registrano feriti.

È accaduto nella serata di ieri, 18 novembre, nel popoloso comune del Napoletano. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 23.45, a seguito della segnalazione degli spari. Sul posto, al civico 13 di via dei Mille, i militari hanno rinvenuto e repertato quattro bossoli calibro 9×19. I locali della guardia medica si trovano nel pieno centro cittadino e in un'area coperta dalla videosorveglianza; nel corso delle indagini i militari dell'Arma stanno verificando se le telecamere della zona hanno registrato elementi utili per identificare l'uomo che ha sparato e per ricostruire la dinamica.