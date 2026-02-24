Si lancia nel fiume Volturno a Capua: 75enne trovato morto dopo una settimana

L’uomo si era lanciato nel fiume lo scorso 17 febbraio e, purtroppo, le sue ricerche si sono concluse tragicamente oggi, quando i vigili del fuoco hanno rinvenuto il suo cadavere.

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche dell'uomo di 75 anni che, lo scorso 17 febbraio, si è lanciato nel fiume Volturno, gettandosi dal Ponte Romano di Capua, nella provincia di Caserta. Il cadavere del 75enne è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, dopo una settimana ininterrotta di ricerche: il corpo dell'uomo è stato individuato, intorno alle ore 12, dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta; nella fattispecie, il cadavere del 75enne è stato recuperato più a valle rispetto al punto in cui si era lanciato, in un punto del fiume Volturno che ricade nel Comune di Santa Maria la Fossa.

A rinvenire il cadavere dell'uomo sono stati, come detto, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, coadiuvati dal Nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso), dal Nucleo Regionale Droni e dai sommozzatori del Comando Provinciale di Napoli; una volta recuperato, il corpo del 75enne è stato messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.

L'allarme e le conseguente ricerche dell'uomo erano scattate, come detto, lo scorso 17 febbraio quando, intorno alle ore 19, alcuni passanti avevano segnalato che un uomo si era gettato nel fiume Volturno dal Ponte Romano di Capua. Sul posto erano prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, già dai primi momenti, si erano avvalsi di droni e sommozzatori per ritrovare il 75enne il più velocemente possibile. Purtroppo, oggi, una settimana dopo, è arrivato il tragico epilogo.