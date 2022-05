Si lancia in mare con l’auto: muore 49enne a Portici (Napoli) Un 49enne di Ercolano si è lanciato con la propria automobile tra le acque del Granatello di Portici: è morto in pochi minuti, inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è tolto la vita lanciandosi con l'automobile nelle acque del porto del Granatello di Portici: la vittima è un 49enne originario della vicina Ercolano. L'uomo, stando a quanto apprende Fanpage.it, si sarebbe lanciato volontariamente con la propria automobile dopo una breve rincorsa sulla banchina, lanciandosi così nelle acque del Granatello davanti agli occhi increduli dei passanti.

La vicenda è avvenuta attorno alle 17.30 di questo pomeriggio: a dare l'allarme sono stati i passanti presenti in quel momento in zona, tra cui gli stessi pescatori che in quel momento si trovavano sulle barche ormeggiate. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'immediato arrivo della capitaneria di porto e degli agenti della polizia municipale. Sul posto è arrivato anche l'assessore Maurizio Capozzo. La vettura è stata recuperata poco dopo le 18.30, tra gli occhi sconcertati dei presenti. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che certificherebbero la volontarietà del gesto.

Una vicenda che ricorda quella avvenuta nel 2019, sempre al Granatello di Portici: anche in quel caso un uomo neanche cinquantenne si era suicidato lanciandosi con la propria vettura nelle acque, attorno alle dieci del mattino del 3 gennaio. Anche in quel caso non ci furono dubbi sulla vicenda: analogamente ad oggi, l'uomo entrò nell'area interdetta al traffico veicolare per poi lanciarsi immediatamente dopo verso le acque del Granatello di Portici, venendo inghiottito in poco tempo dal mare. E anche in quel caso per lui non ci fu niente da fare, il corpo venne recuperato ormai privo di vita.