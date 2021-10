Si fingono carabinieri e rapinano un uomo di 99 anni: un arresto, complice in fuga Accade a Calvi Risorta, nella provincia di Caserta: in manette un uomo di 27 anni, arrestato dai carabinieri. Il 27enne, insieme a un complice, si è finto un militare dell’Arma e si è introdotto in casa dell’anziano, rubando 1.200 euro. L’uomo è però stato rintracciato dai veri militari e arrestato, mentre il complice si è dato alla fuga.

A cura di Valerio Papadia

Non hanno avuto pietà nemmeno per un uomo di 99 anni e, nonostante la veneranda età – o forse proprio per essa – della vittima designata, lo hanno rapinato. A Calvi Risorta, nella provincia di Caserta, due uomini si sono finti carabinieri e, con l'inganno, si sono introdotti nell'abitazione dell'anziano, rubandogli 1.200 euro: la rapina è stata scoperta per fortuna dai veri militari dell'Arma, che hanno arrestato uno di loro, un 27enne, mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga ed è ricercato.

I due malviventi si sono presentati alla porta dell'anziano, qualificandosi come carabinieri: quando il 99enne ha aperto la porta di casa, uno di loro lo ha scaraventato in terra e, una volta all'interno, dopo aver frugato nell'abitazione, si è impossessato di 1.200 euro trovati in un cassetto in camera da letto. Quando i due finti carabinieri sono scappati, sul posto sono arrivati quelli veri, dopo che il 112 è stato allertato per alcune urla provenienti dall'abitazione del 99enne: i militari dell'Arma hanno così raccolto la testimonianza dell'anziano e si sono subito messi alla ricerca dei due malviventi.

Poco dopo, nella piazzola di sosta di un centro commerciale nelle vicinanze, i carabinieri sono riusciti a rintracciare i fuggitivi: uno di loro, il 27enne arrestato, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi della refurtiva, ma la somma di denaro è stata recuperata e restituita al 99enne, mentre il malviventi è finito in manette. Il complice, come detto, è invece in fuga ed è ricercato dai militari dell'Arma.