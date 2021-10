Si finge dentista, scoperto studio abusivo in casa a Cava de’ Tirreni A Cava de’ Tirreni i finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno denunciato un uomo di 56 anni che si fingeva dentista ed esercitava la professione in uno studio abusivo presso la sua abitazione. Il 56enne è stato denunciato anche per detenzione illecita di armi assieme al fratello di 58 anni.

A cura di Federica Grieco

I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno scoperto uno studio dentistico abusivo in un appartamento a Cava de' Tirreni, Comune in provincia di Salerno. Il proprietario, un uomo di 56 anni, che esercitava la professione senza aver conseguito il titolo di studio richiesto per poterla esercitare, è stato denunciato per abusivismo presso la Procura di Nocera Inferiore.

La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo nell'abitazione dell'uomo. Qui le fiamme gialle hanno notato che una delle stanze dell'appartamento era stata adibita a studio dentistico, con tanto di salta d'attesa, senza che l'uomo possedesse alcun tipo di autorizzazione. Nel finto studio sono stati rinvenuti attrezzi e apparecchiature per un totale di 1.200 articoli. Oltre a denunciare l'uomo, i finanzieri hanno segnalato l'episodio all'Asl.

Ma non è tutto, perché gli uomini delle fiamme gialle hanno rinvenuto nell'abitazione anche due spade da collezione e due fucili per i quali non era stata inoltrata alcuna dichiarazione alle autorità competenti. Il soggetto, quindi, è stato denunciato anche per detenzione illecita di armi. Reato per cui è stato denunciato anche il fratello, un uomo di 58 anni, sempre residente a Cava de' Tirreni. Durante il sopralluogo nell'appartamento del 58enne, le fiamme gialle del Comando provinciale di Salerno hanno scoperto una pistola Revolver 357 Magnum: anche in questo caso l'arma era detenuta irregolarmente.

Denunciato falso dentista a Montesanto

Lo scorso settembre, anche un uomo di 53 anni di Napoli con precedenti di polizia, era stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica, perché si era finto dentista in uno studio a Montesanto, più precisamente in un basso della Salita Pontecorvo, per cui, tra l'altro, era sprovvisto di qualunque tipo di autorizzazione. La scoperta era stata fatta durante un sopralluogo effettuato il 15 settembre scorso dagli agenti dei Commissariati di Secondigliano e Dante. I locali dello studio, inoltre, si presentavano in condizioni igenico-sanitarie pessime.