Falso dentista a Montesanto curava i pazienti in uno studio abusivo e sporco: denunciato A Montesanto, un 52enne si fingeva dentista pur non avendo conseguito alcun titolo accademico né abilitazione. L’uomo esercitava la professione in uno studio abusivo, in un basso della Salita Pontecorvo, che versava in condizioni igienico-sanitarie pessime. Il 52enne è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

A cura di Federica Grieco

Esercitava la professione di dentista senza aver conseguito alcun titolo di studio e senza aver ottenuto l'abilitazione. È quanto accadeva a Montesanto, e più precisamente in un basso della Salita Pontecorvo, dove gli agenti dei Commissariati Secondigliano e Dante hanno accertato, durante un controllo effettuato il 15 settembre, che un 53enne di Napoli esercitava la professione pur non essendo in possesso di alcun requisito per poterlo fare. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

Il soggetto in questione, con precedenti di polizia, aveva allestito uno studio dentistico senza avere alcuna autorizzazione. I locali dello studio abusivo, tra l'altro, si presentavano in condizioni igienico-sanitarie pessime. Come si evince dalle foto diffuse dalla Polizia di Stato, le attrezzature odontoiatriche erano conservate in cassetti sporchi senza alcun tipo di protezione.

Il falso dentista di Soccavo

Ma quello del 53enne di Napoli non è che l'ultimo episodio in ordine di tempo di questo genere. Lo scorso dicembre, un 52enne di Soccavo, quartiere occidentale di Napoli, era stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica e violazione delle leggi sanitarie, oltre che per aver violato le norme anti Covid.

L'uomo, infatti, aveva allestito uno studio dentistico, pur non avendo alcun titolo accademico né abilitazione per poter esercitare la professione. Inoltre, i locali dell'ambulatorio abusivo non erano mai stati sanificati nel rispetto delle norme anti Covid. E non solo, perché i militari della Guardia di Finanza hanno anche scoperto che il 52enne era un evasore fiscale: non presentava la dichiarazione dei redditi dal 2011.