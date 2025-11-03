Si finge carabiniere per entrare in casa di un’anziana e le ruba tutti i gioielli d’oro

È accaduto a Paestum, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver derubato un’anziana del posto.

Un uomo di 53 anni è stato arrestato nella mattinata di ieri, domenica 2 novembre, a Paestum, nella provincia di Salerno: i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, hanno eseguito nei confronti dell'uomo una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per in abitazione aggravato ai danni di una persona anziana.

Le indagini dei militari dell'Arma hanno accertato che un complice del 53enne – non ancora identificato – ha telefonato all'anziana vittima qualificandosi come un maresciallo dei carabinieri e dicendole che, sul luogo di una rapina perpetrata proprio a Paestum, era stata rinvenuta un'automobile intestata al marito della vittima; pertanto, al fine di verificare la sua estraneità ai fatti, un altro carabiniere si sarebbe recato a casa dell'anziana donna.

Successivamente alla telefonata, il 53enne, fingendosi anch'egli un appartenente all'Arma dei carabinieri, si è presentato presso l'abitazione della vittima. L'anziana donna, però, insospettitasi, ha pregato il finto carabiniere di allontanarsi; in tutta risposta, però, il 53enne si è introdotto in casa e ha rubato tutti i gioielli d'oro presenti, per poi darsi alla fuga a bordo di un'automobile. Le successive indagini dei carabinieri, hanno permesso di identificare il 53enne, che è stato arrestato.