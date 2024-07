video suggerito

Si ferma per aiutare automobilista in panne, investito mentre attraversa la Cilentana: morto 49enne Un uomo di 49 anni, Giovanni Ambruoso, è morto ieri sera investito da un auto sulla Cilentana. Si era fermato per prestare soccorso a un automobilista in panne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia ieri sera sulla Cilentana. Un uomo di 49 anni, Giovanni Ambruoso, è morto investito da un'auto mentre attraversava la strada per andare a prestare soccorso a un automobilista in panne. Per il 49enne, originario di Futani, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz'ora, dopodiché sono stati costretti a dichiararne il decesso. Insieme ad Ambruoso viaggiava anche il figlio di quindici anni, che ha assistito alla morte del padre. Dalle prime informazioni emerse, nessun'altra persona è rimasta ferita. Una donna che si trovava a bordo dell'auto che ha investito Ambruoso è stata portata in ospedale non perché ferita, ma in stato di shock.

Secondo le prime informazioni l'uomo stava viaggiando con il figlio in macchina quando ha visto, dal lato opposto della strada, una macchina in panne. Si è fermato ai margini della carreggiata e ha attraversato, in modo da raggiungere l'automobilista e aiutarlo, ma è stato centrato in pieno da una Lancia Musa che procedeva a forte velocità. Il guidatore ha visto Ambruoso all'ultimo e ha provato con un tentativo disperato di evitarlo, ma non c'è riuscito. L'uomo è stato preso in pieno, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. L'uomo che l'ha investito e le altre tre persone che erano a bordo dell'auto sono scese per prestare soccorso, ma tutto è stato inutile. Nonostante l'intervento del 118 Giovanni Ambruoso è spirato a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile di Sapri, quelli della stazione di Centola, oltre al personale Anas e il sindaco di Futani, Dario Trivelli. La posizione del conducente della Musa è al vaglio, rischia l'accusa di omicidio stradale.