Si cercano i video dello stupro di Caivano: venerdì inizia l’analisi sui cellulari dei maggiorenni indagati Il 1 settembre al via le analisi sui cellulari dei due maggiorenni nell’inchiesta sullo stupro al Parco Verde; si cercheranno chat ed eventuali video.

A cura di Nico Falco

Venerdì 1 settembre, nel giorno in cui a Caivano si terrà la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, la Procura di Napoli Nord conferirà l'incarico per l'esame dei cellulari dei due maggiorenni indagati per lo stupro alle due cuginette di 12 e 10 anni che hanno denunciato di essere state violentate nel Parco Verde; dai dispositivi gli inquirenti contano di ricavare materiale che possa aiutare a chiarire quello che è successo. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

Le analisi sui cellulari: si cercano chat e video

I consulenti dovranno scandagliare i cellulari alla ricerca di chat ed eventuali video e foto; probabile che vengano esaminati anche i tabulati telefonici, per stabilire quali rapporti ci fossero tra gli indagati e le vittime, e i dati gps e quelli delle celle telefoniche a cui si sono agganciati i cellulari, per ricostruire i loro spostamenti. I limite fissato per le analisi, vista l'urgenza, potrebbe essere di 30 giorni.

Parallelamente prosegue l'inchiesta della Procura per i minorenni, che sta predisponendo accertamenti analoghi sui giovanissimi che sarebbero coinvolti nello stupro di gruppo; i ragazzi individuati sarebbero una decina, altrettanti i cellulari sequestrati e dei quali verrà effettuata copia forense per le analisi.

Gli abusi sarebbero andati avanti per mesi, almeno da giugno a fine luglio, quando il fratello di una delle due vittime sarebbe stato avvisato da un conoscente e avrebbe riferito ai genitori, facendo così partire la denuncia. Sugli accertamenti le Procure mantengono il massimo riserbo, come è naturale in situazioni così delicate. Le Procure hanno avviato una ulteriore indagine per fuga di notizie.

Cuginette stuprate, oggi la manifestazione a Caivano

Oggi nel Parco Verde di Caivano ci sarà una manifestazione indetta dai comitati civici locali per "mostrare sostegno e solidarietà alle vittime dello stupro". Il corteo partirà alle 18 dalla parrocchia San Paolo Apostolo, retta da don Maurizio Patriciello, e si muoverà verso il centro sportivo abbandonato Delphinia, uno dei luoghi dove, secondo indiscrezioni trapelate, sarebbero avvenute le violenze sulle due ragazzine.