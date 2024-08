video suggerito

Si barrica in casa e minaccia di farla esplodere, poi lancia in strada coltelli e bombole Ad Afragola un uomo si è barricato in casa, minacciando di far saltare in aria l’appartamento: poi ha lanciato oggetti contro gli agenti in strada. Arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha minacciato di far saltare casa sua, barricandosi all'interno. Poi, all'arrivo dei poliziotti, ha iniziato a lanciare di tutto in strada contro gli agenti, tra cui coltelli e bombole del gas. Alla fine è stato arrestato e dovrà ora rispondere di tentato omicidio plurimo aggravato, minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale: si tratta di un 45enne di Afragola, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia.

Tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri, nella cittadina di Afragola, da dove è arrivata una segnalazione di un uomo in escandescenze in via Regina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato alcuni condomini che hanno spiegato come un loro vicino di casa avesse minacciato di far esplodere alcune bombole di gas presenti nella sua abitazione, per poi barricarsi al suo interno. Gli agenti hanno cercato così di parlarci, per farlo desistere: ma dopo aver sentito il forte odore di gas, hanno deciso di fare irruzione coadiuvati dai vigili del fuoco nel frattempo intervenuti. Nel mentre, l'uomo si era chiuso nella camera da letto, dal cui balcone ha iniziato a lanciare contro gli agenti in strada varie suppellettili, coltelli e perfino una delle bombole nel gas. Fortunatamente gli altri poliziotti sono riusciti nel frattempo ad entrare nella camera da letto, bloccandolo dopo una breve colluttazione. Per lui, un 45enne di Afragola con precedenti di polizia, è scattato l'arresto per tentato omicidio plurimo aggravato, minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale: ancora da ricostruire, invece, i motivi del gesto, che forse l'uomo chiarirà davanti all'autorità giudiziaria nelle prossime ore.