Si avvicina alle vecchiette per strada e gli strappa con violenza collane e anelli d’oro: arrestato 40enne

L’uomo, arrestato dai carabinieri, sarebbe colpevole di almeno 5 scippi tra le province di Napoli e Caserta ai danni di altrettante donne anziane.

Immagine di repertorio

Era il terrore delle vecchiette che camminavano per strada tra le province di Napoli e Caserta; almeno 5 scippi, messi a segno, con violenza, ai danni di altrettante donne anziane, che camminavano per strada da sole. Per questo i carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Napoli Nord, hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile di 5 rapine tra l'aprile e il giugno del 2025; per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Trentola Ducenta e da quelli di Grumo Nevano, si sono avvalse anche dell'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, presenti sui luoghi delle rapine e hanno permesso di appurare il modus operandi del 40enne e di raccogliere indizi di colpevolezza a suo carico, tali da giustificare la custodia cautelare in carcere.

Il 40enne, infatti, con il volto travisato da un casco integrale, avvicinava le vittime per strada, tutte ultra sessantacinquenni, strappando loro con violenza catenine, anelli, bracciali e altri monili d'oro, cagionando così un rilevante danno patrimoniale, oltre a un comprensibile spavento.