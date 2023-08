Si arrampica su un tubo per entrare in casa dell’ex compagna: arrestato Entra in casa della ex compagna arrampicandosi su un tubo fino al balcone: arrestato un 60enne a Pozzuoli, nel Napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Pur di entrare in casa della ex compagna non aveva esitato ad arrampicarsi su un tubo esterno all'abitazione, per raggiungere il balcone: ma la donna, accortasi del tutto, ha chiamato i carabinieri e lo ha fatto arrestare. I militari dell'Arma lo hanno trovato ancora lì, cogliendolo sul fatto. L'uomo ora si trova in carcere, in attesa di giudizio. La vicenda è accaduta a Pozzuoli, nella provincia di Napoli.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, i due avevano avuto una relazione che si era interrotta due mesi fa. Ma da parte dell'uomo, questa interruzione non c'era stata: ed anzi, aveva iniziato a perseguitarla dicendole che voleva tornare assieme a lei. Una persecuzione continua, fatta di pedinamenti e molestie telefoniche: una vera e propria ossessione nei riguardi della donna, che aveva portato all'esasperazione. Conoscendo le sue abitudini, infatti, l'uomo si presentava di continuo ovunque, e perfino a casa: più volte, infatti, era riuscito a scavalcare dai terrazzini per entrare nell'appartamento della donna. L'ultimo tentativo di entrare in casa della donna è avvenuto nella serata di ieri, domenica 6 agosto: l'uomo si era arrampicato su un tubo esterno della palazzina per raggiungere il balcone della donna, per entrare nell'appartamento. Ma stavolta la donna, vedendolo, ha subito chiamato il 112, permettendo così ai carabinieri di coglierlo sul fatto. Il 60enne era infatti ancora lì quando i militari dell'Arma sono arrivati, ed è stato così arrestato. Ora è in carcere, in attesa di giudizio, mentre la ex compagna ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.