Si apparta con la fidanzata fumando cannabis, arrivano i carabinieri, lui scappa e la lascia in auto Due giovani arrestati a Marcianise (Caserta): intercettati in strada, lui era fuggito a piedi; in casa loro oltre 700 grammi di droga.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si era appartato in macchina con la fidanzata a Marcianise a fumare hashish e, quando una pattuglia dei carabinieri si è avvicinata per un controllo, il ragazzo non ha perso tempo: è saltato fuori dall'abitacolo, si è fatto largo a forza di spintoni ed è scappato di corsa, lasciando la ragazza nel veicolo. Protagonista un 22enne della zona, che si è presentato successivamente in caserma. E che è finito in manette insieme alla fidanzata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'automobile dei due giovani, conviventi, è stata intercettata dai militari della stazione di Marcianise in via Santa Caterina, strada in un'area residenziale nella periferia del comune del Casertano, a pochi passi dalla limitrofa cittadina di Capodrise. Una reazione, quella del ragazzo, che con tutta probabilità ha sorpreso i carabinieri, che di certo non si aspettavano che sarebbe scappato lasciando non solo la sua automobile ma anche la fidanzata. Dopo la fuga i militari hanno perquisito la vettura e hanno trovato un marsupio con dentro 1.115 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

Il controllo è stato così esteso all'abitazione dove vivono i due, ed è lì che è stata trovata la droga, probabilmente il motivo della fuga di poco prima: in casa, nascosti in vari mobili della cucina e nelle altre stanze, c'erano 700 grammi di hashish, 50 di marijuana e 5 di cocaina oltre a materiale di diverso tipo utilizzato per il taglio dello stupefacente e per il confezionamento delle dosi. Il giovane e la ragazza sono stati quindi arrestati, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio; sono stati entrambi sottoposti ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.