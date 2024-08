video suggerito

Si allontana col materassino nel mare agitato e rischia di annegare, salvato dal bagnino a Torre del Greco Il salvataggio nei pressi del lido Moon Beach di Torre del Greco. Il bagnino ha salvato l’uomo in difficoltà e altre due persone che avevano provato ad aiutarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Si allontana col materassino dalla spiaggia libera nel mare agitato e non riesce più a tornare a riva. Due persone se ne accorgono e provano a salvarlo, ma le onde sono troppo forti e finiscono nei guai anche loro. Per fortuna, il bagnino del vicino lido privato si accorge di quanto sta avvenendo. Non perde tempo, prende subito il pattino di salvataggio e si tuffa, assieme ad altri due addetti del lido, riuscendo a salvare i tre bagnanti e a riportarli sulla terraferma, dove nel frattempo era arrivata anche la Guardia Costiera.

È accaduto ieri, nella giornata di Ferragosto, giovedì 15 agosto 2024, nei pressi del lido Moon Beach di Torre del Greco, in provincia di Napoli. A raccontare l'episodio sui social è Michele Lunella, responsabile del lido col brevetto di bagnino ed anche coportavoce cittadino di Europa Verde. Il gesto è stato segnalato anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra).

Sul suo profilo Facebook Michele Lunella scrive:

Oggi 15 agosto 2024 è successo questo siamo stati allertati da bagnanti della spiaggia libera che un bagnante era in difficoltà e si allontanava sempre di più .Erano andati in soccorso 2 persone della spiaggia libera Ciro e Michele a nuoto ,ma a loro volta stremati non ce la facevano più .Mancava poco che ci rimettevano anche loro . E’ arrivato il nostro pattino di salvataggio guidato da me Michele lunella con Vincenzo e abbiamo messo in sicurezza tutti .Infine è arrivata la capiteneria dal mare e da terra che si sono complimentati con la nostra unita’… Tutto e’ bene ciò che finisce bene ….Non ho esitato un attimo quando ero giovane ho salvato 8 persone ora ne ho 64 con lo stesso spirito … sono stanco ma felice Grazie Gesù che mi hai dato quella forza

Per il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs),

È stato un ferragosto col brivido a Torre Del Greco dove a largo della spiaggia libera un bagnante ha rischiato di annegare non riuscendo più a tornare a riva. Dopo che alcuni presenti hanno lanciato l’allarme, due persone si sono gettate in acqua per tentare un’operazione di recupero ma anch’esse sono state trascinate al largo dalla forte corrente. A quel punto è partita la scialuppa di salvataggio manovrata da Michele Lunella, che è riuscita a recuperare le tre persone in difficoltà.

E conclude:

Fortunatamente si è concluso tutto per il meglio grazie anche all’intervento tempestivo di Michele Lunella che si mette sempre a disposizione dei propri concittadini e della comunità. Complimenti a lui e a tutti coloro che hanno partecipato all’operazione di salvataggio. A tutti chiediamo sempre di fare molta attenzione quando si va in acqua ed anche per questo che da anni chiediamo #marelibero per tutti, libero ma sorvegliato ed attrezzato.