Si accascia sulla panchina col cuore fermo. Corsa di ambulanza e carabinieri in ospedale, è salvo Soccavo, uomo ha un infarto in strada: salvato dal tempestivo intervento dei soccorsi.

A cura di Redazione Napoli

Soccavo, periferia Occidentale di Napoli, zona frequentatissima e trafficata nel periodo natalizio visto il gran numero di negozi. Sono le 9 del mattino e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli percorrono via Piave. Alla loro vista una scena allarmante: un uomo, sulla sessantina, che si accascia al suolo e si stringe la mano al petto. Gesti che riconducono ad un allarme cardiocircolatorio. E in effetti si scoprirà che l'uomo sta avendo un infarto.

I militari non perdono tempo e la chiamata al 118 è istantanea. In quei pochi minuti che passano nell’attesa dell’ambulanza i carabinieri sono vicini al 63enne, adagiato su una panchina. Il personale sanitario arriva e la corsa inizia con la "scorta" a sirene spiegate all’ambulanza che la gazzella compie nel traffico cittadino. L’uomo, prima al Fatebenefratelli di Napoli e poi nella clinica Mediterranea, è stato operato d’urgenza per infarto del miocardio e l’intervento è riuscito.