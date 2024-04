video suggerito

Sgomberata la baraccopoli dell'ex Mercato Ittico: reti, vigilantes e telecamere contro nuove occupazioni L'ex Mercato Ittico di via Duca degli Abruzzi a Napoli sarà riqualificato. Il Parco della Marinella sarà aperto nel 2025.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sgomberata la baraccopoli dell'ex Mercato Ittico di via Duca degli Abruzzi. Il blitz è scattato questa mattina, con agenti di Polizia municipale in collaborazione con Asia e Napoli servizi, concordata in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Napoli. I locali sono stati liberati dai clochard che li occupavano. Saranno installati blocchi e reti metalliche per bloccare nuovi tentativi di occupazione, mentre l'area sarà presidiata da telecamere e vigilantes h24 e nuova illuminazione. La struttura, realizzata da Luigi Cosenza, deve essere riqualificata e dedicata ad uso sociale e culturale. Un piano di rigenerazione di tutto l'isolato, con la riqualificazione dell'attiguo Parco della Marinella che sarà completato nel 2025.

L’area, oggetto nel corso degli anni di numerose proteste da parte dei cittadini degli enti con sede in quella zona, a causa delle condizioni di estremo degrado, era occupata da alcuni extracomunitari e senza fissa dimora ed è stata affidata alla ditta che dovrà eseguire i lavori di riqualificazione che ha immediatamente installato il cantiere che si occuperà della vigilanza dell’area di cantiere per evitare che vengia rioccupata.

L'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, ha spiegato:

“Abbiamo avviato le procedure per recuperare da una situazione decennale di degrado, un’area sulla quale avevamo avuto tantissime segnalazioni e denunce da parte dei residenti della zona. L’area è stata riportata ad una situazione di normalità con un cantiere vigilato che eviterà ulteriori situazioni di occupazioni abusive. L’area – ha concluso De Iesu – sarà completamente riqualificata e destinata ad uso sociale e culturale”.