Sfruttano bimbo di 2 anni per chiedere l’elemosina in Galleria Umberto: denunciati papà e nonno I due parenti, entrambi del vesuviano, sono stati denunciati e segnalati ai servizi sociali.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fanno accattonaggio in Galleria Umberto I sfruttando un bimbo piccolo di nemmeno 2 anni per chiedere l'elemosina. Nei guai il papà e il nonno del bambino, il primo 29enne, il secondo 48enne, entrambi orginarii del Vesuviano. I due sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia Locale di Napoli e denunciati. I due si avvicinavano a turisti e visitatori della Galleria con il bambino in braccio chiedendo denaro per l’acquisto di cibo per il bambino.

I vigili hanno segnalato i parenti ai servizi sociali

L'operazione è scattata nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto per l'impiego di minori in attività illecite ed è stata condotta dagli agenti dell'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori. Nei confronti dei due uomini sono emersi precedenti specifici per sfruttamento di minori nell’accattonaggio. Di quanto accaduto gli uomini della U.O. TESM hanno informato i servizi sociali al fine di attivare gli opportuni strumenti di tutela sia del minore che del nucleo familiare.

La Galleria Umberto ancora nel degrado

Purtroppo, si tratta dell'ennesimo episodio di degrado all'interno della Galleria Umberto I di Napoli. Sabato sera proprio all'interno del complesso monumentale si è consumata un'aggressione ai danni di un ragazzo di 17 anni. Pugnalato più volte da un gruppo di ragazzi perché stava parlando con alcune amiche. Il ragazzo è stato ricoverato all'Ospedale Vecchio Pellegrini con pugnalate al torace, alla schiena e alle gambe. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo, dopo l'aggressione, è riuscito a fuggire via sanguinante e a portarsi in piazza Trieste e Trento, dove è stato poi soccorso da un0ambulanza del 118. Per la Galleria Umberto da tempo si attendono gli interventi del Comune di Napoli per la messa in sicurezza, con cancelli su due lati chiusi di notte, e vigilanza. I lavori di riqualificazione, intanto, dovrebbero partire a breve.